Agencias

Macron asegura que los bombardeos han cesado en Líbano

Guardar

París, 8 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que la inclusión de Líbano en el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio es "indispensable" y dijo que los bombardeos han cesado en ese país aunque la situación sigue siendo "crítica".

En una declaración previa a un Consejo Nacional de Defensa, el presidente francés apeló a reactivar la vía de paz abierta en Líbano, que incluye a Estados Unidos y Francia, y que prevé reforzar a las Fuerzas Armadas del país para combatir a Hizbulá. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Omán aplaude el alto el fuego en Irán y pide "intensificar esfuerzos" para un "cese permanente" de la guerra

Omán aplaude el alto el fuego en Irán y pide "intensificar esfuerzos" para un "cese permanente" de la guerra

Egipto describe como "positivo" el alto el fuego en Irán y pide aprovechar una "oportunidad crucial" para la paz

Egipto describe como "positivo" el alto el fuego en Irán y pide aprovechar una "oportunidad crucial" para la paz

Las tormentas, las olas y el viento ponen en aviso a seis CCAA, con bajada de máximas en suroeste peninsular

Las tormentas, las olas y el viento ponen en aviso a seis CCAA, con bajada de máximas en suroeste peninsular

Malena Costa y Mario Suárez dan la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Margot

Malena Costa y Mario Suárez dan la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Margot

Vigilia en la capital dominicana recuerda a las 236 víctimas de la tragedia de la Jet Set

Infobae