Los saharauis todavía anhelan el estado que proclamaron hace cincuenta años

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), 8 abr (EFE).- Los saharauis refugiados conmemoraron este miércoles el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un estado que todavía anhelan quienes participaron hoy en las celebraciones de los campamentos de la región argelina de Tinduf.

"Un estado en el que los saharauis siguen depositando sus anhelos, siguen luchando para conseguir ese sueño por lo que han soportado estos 50 años", declaró a EFE Ahmed Mahmud, director de la escuela de cine, durante el acto que debía haberse celebrado el pasado 27 de febrero -día de proclamación de la RSAD por el Frente Polisario- y se retrasó debido al mes sagrado de Ramadán.

El líder del Polisario, Brahim Gali, -presidente de la RSAD, estado no reconocido por la ONU pero miembro de la Unión Africana (UA)- aseguró en un discurso que "el pueblo saharaui continuará su lucha por todos los medios legítimos hasta lograr la independencia".

La tribuna oficial contó con la presencia de delegaciones internacionales, en la que se pronunciaron palabras de solidaridad por parte de representantes de Argelia, valedor de la causa saharaui, y Mauritania, además de oficiales de Sudáfrica, Tanzania, Mozambique y Venezuela.

Todas las intervenciones coincidieron en apoyar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, destacando "la resiliencia y la solidez" de las instituciones creadas por este estado en el exilio durante medio siglo.

El cincuentenario dio lugar a desfiles de unidades del llamado Ejército de Liberación Popular Saharaui, con formaciones de tropas a pie y exhibición de vehículos y equipamiento militar utilizados en la lucha armada contra Marruecos, que controla de facto la mayor parte del Sáhara Occidental, sobre el que los saharauis reclaman una independencia.

Para Mahmud las celebraciones muestran cómo el pueblo saharaui "sigue diciendo no a la ocupación, no a la autonomía (marroquí), sí a la independencia total".

La conmemoración tiene lugar en una coyuntura delicada sobre el terreno, en la que el Frente Polisario busca movilizar a sus bases populares y reafirmar su presencia política y militar, especialmente tras el colapso del alto el fuego con Marruecos en noviembre de 2020.

Las Naciones Unidas siguen considerando a la excolonia española como un territorio "no autónomo" pendiente de descolonización, ante lo que el Polisario insiste en la celebración de un referéndum de autodeterminación como única solución al conflicto.

Por su parte, Marruecos propone la autonomía del Sáhara Occidental dentro de sus fronteras, un plan tomado en consideración para las negociaciones de paz en la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 31 de octubre.

En el discurso de clausura de las celebraciones de hoy, Gali reiteró que "la autodeterminación y la independencia es la única vía para alcanzar una paz justa y duradera". EFE

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