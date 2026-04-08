Los liberales canadienses ganan una diputada y acarician la mayoría parlamentaria

Toronto (Canadá), 8 abr (EFE).- El Partido Liberal canadiense del primer ministro, Mark Carney, está a un diputado de obtener la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes del Parlamento tras la decisión, este miércoles, de una diputada del Partido Conservador de unirse a la formación gubernamental.

La decisión de Marilyn Gladu de abandonar el Partido Conservador coloca a los liberales con 171 de los 343 escaños en la Cámara de los Comunes.

Gladu es la quinta diputada que ha decidido unirse a los liberales de Carney desde las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2025. Con anterioridad, tres diputados conservadores y una diputada socialdemócrata anunciaron que abandonaban sus partidos en favor del Partido Liberal.

Gladu, que fue elegida diputada por primera vez en 2015 y en 2020 intentó convertirse en líder de los conservadores, explicó en un comunicado que ha decidido "hacer lo mejor" para la comunidad que representa "y, lo que es más importante, para el país".

"Estoy lista para trabajar con el primer ministro Carney para construir una economía canadiense más fuerte, más independiente y más competitiva".

Carney podría conseguir la próxima semana la mayoría absoluta en el Parlamento canadiense tras la celebración, el próximo lunes, de tres elecciones parciales para decidir escaños vacantes.

Los analistas han señalado que Carney tiene prácticamente asegurado 172 diputados porque una de las elecciones parciales se celebrará en una circunscripción en la ciudad de Toronto que los liberales han ganado desde hace años.

Otra de las elecciones se celebrará en una de las circunscripciones de Montreal. Ese escaño fue inicialmente ganado por la candidata liberal en las elecciones de 2025 por un voto de diferencia sobre la candidata del separatista Bloque Quebequés (BQ). Pero el Tribunal Supremo de Canadá ordenó la repetición de la elección al detectarse irregularidades en el proceso de votación.

Carney ganó las elecciones generales de 2025 pocos meses después de la dimisión del entonces primer ministro y líder liberal, Justin Trudeau, y a pesar de que la campaña electoral se inició con el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, con una ventaja de hasta 25 puntos en las encuestas de opinión.

Carney centró su campaña electoral en confrontar las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, y reforzar la economía canadiense ante los aranceles de Washington, mientras que Poilievre se negó a criticar al republicano y centró sus ataques en Trudeau. EFE