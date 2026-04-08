Localizan con vida a segundo minero en derrumbe de mina en estado mexicano de Sinaloa

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- Uno de los tres trabajadores que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa, desde el pasado 25 de marzo, fue localizado con vida este martes, informaron fuentes de seguridad.

En un breve comunicado, el Comando Unificado, que integran distintas agencias de seguridad y coordina el rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, Sinaloa, informó del hallazgo.

"A las 13:50 horas (local) de este martes 7 de abril tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango. De inmediato se activaron los protocolos para el rescate seguro del trabajador".

Según la información oficial, el interior del yacimiento, con una profundidad de 300 metros y una extensión horizontal de 3,2 kilómetros, presenta acumulación de jales en la totalidad de sus túneles y rampas, así como presencia de agua en los niveles inferiores.

Zapata Nájera fue el segundo localizado con vida tras el rescate de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, ocurrido el pasado 30 de marzo, por lo que dos trabajadores permanecen atrapados.

En información previa, el Gobierno mexicano había señalado que personal de rescate seguía con los trabajos de extracción de agua para poder acceder a la zona cero del lugar y avanzar en el rescate de los mineros.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal informó este martes que el sistema de achique a agua desplegado ha sido "optimizado" gracias al montaje de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal, lo que repercutirá los tiempos de evacuación hídrica en el área de trabajo.

De forma paralela, las autoridades mantuvieron sesiones informativas con los familiares de los mineros atrapados para "mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar".

En el operativo de rescate participan agentes de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina (Semar), la CNPC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente registrado un día antes, de acuerdo con la Coordinación nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México CNPC, ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).