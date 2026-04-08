Laurance gana a Igor Arrieta al esprint tras una larga escapada en la Vuelta al País Vasco

El ciclista francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este miércoles la tercera etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 152,8 kilómetros con salida y llegada a Basauri, al imponerse al sprint a Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) y cuajar una fuga de casi 100 kilómetros en una jornada tras la que Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato.

En una jornada propicia para los 'cazaetapas' hizo falta cubrir los primeros 50 kilómetros para consolidar la escapada buena, después de un arranque muy 'movido' con continuos ataques en un pelotón liderado por el Decathlon, en la que 14 corredores lograron distanciarse para forjar una aventura que invitaba a soñar con el triunfo parcial.

En la fuga, en la que el corredor mejor clasificado era el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), a 4 minutos y 29 segundos del líder, se encontraban Axel Laurance (INEOS Grenadiers) y el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), que resultaron ser más fuertes que el resto de sus compañeros.

Antes, el español supo por el 'pinganillo' que su compañero y líder del equipo, el mexicano Isaac del Toro, se fue al suelo en una dura caída en la que también se vieron involucrados el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) y el británico Ben Tulett (Team Visma