Las 'Guerreras' caminan firmes hacia el pleno de victorias en su clasificatorio para el Europeo

La selección española femenina de balonmano ha vencido este miércoles a la de Grecia por un ajustado 22-24, en un partido disputado en la ciudad griega de Kozani y correspondiente a la quinta jornada del Grupo 6 en la fase clasificatoria para el próximo Campeonato de Europa.

Con la primera plaza de ese grupo ya asegurada, las pupilas de Joaquín Rocamora afrontaban el encuentro con el objetivo de seguir creciendo y acumular buenas sensaciones. España arrancó con personalidad, apoyada en una defensa intensa y en una Nicole Morales muy acertada bajo palos desde los primeros minutos. Lysa Tchaptchet abrió el marcador y Danila So Delgado asumió pronto el peso ofensivo para liderar ese primer estirón.

Los aciertos de Alicia Fernández y Lisa Oppedal fraguaron para las 'Guerreras' una ventaja de cuatro goles en la primera mitad, luciendo conexiones ofensivas y solidez atrás. Sin embargo, el duelo cambió en el tramo antes del descanso porque el ataque visitante se atascó; varios errores de lanzamiento permitieron crecer a una Grecia que fue hallando soluciones desde los siete metros y aprovechando sus superioridades.

El equipo local igualó así el partido de cara al intermedio (12-12), del cual volvieron las protagonistas con inercia similar. Hubo constantes intercambios de goles y un ritmo mucho más tenso. Aitana Santomé destacó en su debut, Paula Agulló aportó frescura en ataque y tanto Maitane Etxeberria como Lysa Tchaptchet aparecieron en los momentos importantes.

Aunque Grecia apretó hasta el desenlace, aprovechando incluso alguna pérdida española con portería vacía, las 'Guerreras' supieron gestionar el cierre con serenidad para asegurar una victoria de valor. España sumó un nuevo triunfo en esta fase de clasificación, esta vez en un contexto mucho más exigente que el del compromiso de la jornada 1 contra las helenas.

El equipo dirigido por Rocamora continúa reforzando sus planes antes de cerrar esta ventana internacional, cuya rúbrica será el próximo domingo a las 18.00 horas en Bolaños de Calatrava, donde su partido en la sexta y definitiva jornada 6 ante Israel zanjará el camino hacia el EHF EURO 2026.