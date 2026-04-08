Las bolsas de Asia se disparan tras el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Bangkok, 8 abr (EFE).- Las principales bolsas de Asia se dispararon este miércoles, con subidas de hasta el 6,87 %, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un alto el fuego de dos semanas y se conociera que empezarán a negociar un acuerdo para poner fin a la guerra este viernes en Islamabad (Pakistán).

Las conversaciones entre las dos partes se desarrollarán sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que se ha comprometido a permitir el "paso seguro" por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, durante la tregua.

El precio del petróleo reaccionó al cese en las hostilidades: el brent, de referencia en Europa, caía más de un 14 %, quedando en 93,87 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., bajaba más de un 15 %, hasta los 95,91 dólares.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 6,87 % o 377,56 puntos, hasta situarse en 5.872,34 enteros. Poco después de la apertura, después de que se registran alzas superiores al 5 %, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el referencial, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas.

En paralelo, el Kosdaq, índice de valores que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganó un 5,12 %, o 53,12 puntos y se situó en 1.089,85 enteros.

Las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentaron un 7,38 %, un día después de que la firma informara que estima un beneficio operativo récord para el primer trimestre de 2026. Su principal rival, SK Hynix, creció un 13,65 %.

En Japón, el indicador principal de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, creció un 5,39 % o 2.878,86 puntos y quedó en 56.308,42 unidades, lo que marcó la tercera mayor subida de su historia.

Mientras, el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 3,32 %, o 121,28 puntos, hasta los 3.775,3.

En sector nipón de los semiconductores fue uno de los más beneficiados por el optimismo ante el alto el fuego de EE. UU. e Irán, con firmas como Advantest, Tokyo Electron o Fujikura, avanzando un 13,6 %, un 10,33 % y un 11,58 %, respectivamente.

Las principales bolsas de China continental, las de Shenzhen y Shanghái, ganaron este miércoles un 4,79 % y un 2,69 %, respectivamente.

La plaza de Pekín, un mercado de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes, ganó un 4,56 %.

En Hong Kong, el referencial Hang Seng sumó un 3,09 %, mientras al otro lado del estrecho de Taiwán el selectivo Taiex del parqué de Taipéi registró la segunda mayor subida diaria de su historia, del 4,61 %.

Los principales índices bursátiles de la India rozaron hoy el 4 % positivo. El BSE Sensex de Bombay, que agrupa a las 30 mayores empresas del país, subió un 3,95 %, mientras el Nifty 50, índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) que mide el desempeño de las 50 compañías con mayor liquidez, avanzó un 3,78 %.

El Sudeste Asiático también respondió favorablemente a la tregua de EE. UU. e Irán, con el parqué de Ho Chi Minh liderando las subidas (4,71 %), seguido por el de Yakarta (4,42 %).

Manila ascendió un 2,22 %; Bangkok, un 1,41 %; Kuala Lumpur, un 1,16 %; y Singapur, un 0,95 %.