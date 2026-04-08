Las Bolsas asiáticas disparan sus ganancias y las europeas apuntan a fuertes alzas tras la tregua EEUU-Irán

Las principales Bolsas asiáticas registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, mientras que los futuros de las Bolsas europeas apuntaban a ganancias superiores al 5% a poco más de una hora para su apertura.

En concreto, el Nikkei japonés escalaba un 5,3%, mientras que el Kospi surcoreano subía un 6,7%. Por su parte, el índice Shenzhen de China se revalorizaba un 4,1% y la Bolsa Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba más de un 3%.

Los futuros de las Bolsas europeas también apuntaban a fuertes ganancias en la apertura de este miércoles, superiores al 5% en el caso del Euro Stoxx 50 y de la Bolsa de Francfort, y de más del 2% en el resto de plazas del Viejo Continente.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones registran ascensos del 2,3% y los del Nasdaq, del 3,2%.

En España, el Ibex 35 partirá hoy desde los 17.444 puntos tras cerrar ayer con un descenso del 0,64%.

La euforia que viven en la jornada de este miércoles los mercados bursátiles se ha trasladado también a los precios del petróleo, con el Brent retrocediendo un 13%, hasta el entorno de los 95 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Además, Trump ha garantizado que está "muy avanzado" un "acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y en Oriente Próximo" agregando, a su vez, que la República Islámica ha enviado una "propuesta de 10 puntos" que podría servir como "base viable sobre la cual negociar".

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

La circulación naviera en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán implementó un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático permitía el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Trump había advertido a Irán de que si no reabría este paso estratégico, el país podría ser arrasado "en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevar al país "a la Edad de Piedra".