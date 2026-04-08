La feria Art París indaga en la reparación con galerías de una veintena de países

París, 8 abr (EFE).- La edición 28 de la feria Art París comienza este miércoles con galerías de una veintena de países, aunque con claro predominio francés, y con uno de sus ejes temáticos centrado en la "reparación", que servirá entre otras cosas para reivindicar a figuras algo olvidadas del arte, como la española Teresa Gancedo.

"Es una feria regional y cosmopolita orientada al descubrimiento. La idea es tener un anclaje muy local y al mismo tiempo global, con la idea de presentar cosas conocidas y menos conocidas", explicó a EFE Guillaume Piens, el comisario general del evento, que en esta jornada recibió ya a profesionales y visitantes especiales, mientras que entre mañana y el domingo estará abierta al público general.

Desplegadas en el enorme recinto del renovado Grand Palais parisino, la feria contará en total con 165 galerías, un 40 % de ellas internacionales.

Entre los nombres que firman las propuestas expuestas figuran referentes del arte contemporáneo como Alexander Calder, Keith Haring, Tom Wesselmann o Jean Dubuffet.

Y también genios españoles como Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Joan Miró o Manolo Valdés, que han traído a esta edición, entre otros, la galería barcelonesa Marc Domènech o la internacional Opera Gallery, que tiene sedes en distintas ciudades de todo el mundo, incluido París y Madrid.

Alrededor de un 30 % de los exhibidores participantes acuden a este evento anual por primera vez y 24 de ellas lo harán con muestras monográficas dedicadas a un solo artista, como la galería Salón H, que apuesta por la obra del brasileño Ian Salamente.

"Hay un espíritu muy comisariado porque somos muy exigentes en la proposición (...) No basta con venir y mostrar un conjunto de cosas, queremos sentir que hay un vínculo coherente entre cada cosa presentada", destacó Piens.

Dos grandes ejes temáticos aparecen a lo largo de toda la feria, a partir de obras seleccionadas por los expertos franceses Loïc Le Gall y Alexia Fabre.

El primero destaca obras de una veintena de artistas franceses contemporáneos que tienen un vínculo con el lenguaje, en un recorrido titulado 'Babel'.

Ya sea a través de la palabra escrita, de la expresión con signos o por la tensión entre el texto y la imagen, el conjunto de trabajos elegidos por Le Gall se construye como un laboratorio sobre el papel del lenguaje en el arte.

Fabre, por su parte, explora distintas formas de reparación en la obra de una veintena de autores internacionales.

Es el caso de la española Teresa Gancedo, leonesa residente en Barcelona de 87 años, que llega de la mano de una de las galerías debutantes en esta edición, la española RocíoSantaCruz.

"Es una artista que en el año 80 expuso en el Guggenheim de Nueva York", explicó a EFE la responsable de este espacio, Rocío Santa Cruz, pero que cayó bastante en el olvido después de la muerte de su galerista, Fernando Vijande.

"Esto también da pie -agregó- a explicar cómo el trabajo de la galería acompaña al artista, cuando realmente trabajamos porque queremos enseñar la obra, porque estamos comprometidos".

Gancedo, además, es un ejemplo de una mujer que, además de su carrera, tuvo una vida familiar que pesó en su exposición en el mercado del arte, aunque ella continuó trabajando cada día expandiendo un universo creativo vinculado muy al neofigurativismo.

"Teresa tiene una conexión con la naturaleza, con lo espiritual y lo simbólico, que conecta mucho con la gente joven y con este momento que estamos viviendo no tan complicado. Ella siempre se interesó por el mundo vegetal, por el mundo de los insectos, de los animales, con una simbología que tiene mucho que ver también con la mujer, con las formas orgánicas", detalló Santa Cruz.

Obras de la chilena Sandra Vásquez de la Horra, de la ecuatoriana Estefanía Peñafiel Loaiza y del también español Javier Carro Teboury exploran igualmente, entre otros artistas, la temática de la reparación.

Igualmente enlaza con esta temática la colaboración que desarrolla en esta edición con Art Paris el Fondo de Arte Contemporáneo de la capital francesa, una colección municipal poco conocida que consta de más de 23.400 piezas que datan desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Lo hace, en concreto, al seleccionar obras cuyos autores se vieron marcados por la colonización o que abordaron este fenómeno. La mayoría de los presentados son trabajos africanos, pero también destacan ejemplos de otros continentes como el vídeo 'Studying Fertility 3', de la afrobrasileña Fabiana Ex-Souza. EFE

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