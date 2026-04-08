La EEI utiliza por primera vez tecnologías de inteligencia artificial autónoma

Moscú, 8 abr (EFE).- La tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) utilizó por primera vez en su trabajo tecnologías de inteligencia artificial (IA) autónoma y no dependiente de los servidores terrestres, según informó desde la plataforma orbital el cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov.

"En estos momentos en la EEI por primera vez trabajamos con el uso de inteligencia artificial", declaró a la agencia rusa TASS.

Según puntualizó la agencia espacial rusa Roscosmos, se trata del sistema GigaChat, creado por Sberbank, el principal banco estatal ruso, enviado a la EEI el pasado 27 de noviembre a bordo de la Soyuz MS-28.

Kud-Sverchkov indicó que en "esta primera etapa utilizamos un modelo idiomático autónomo de los servidores terrestres, al que enseñamos a reconocer la conversación humana y procesarla posteriormente en notas".

"Como resultado recibimos un texto en el formato necesario, por ejemplo, notas o un breve resumen de lo dicho. En estos momentos la inteligencia artificial se ocupa de redactar informes de las sesiones de comunicación, preparar mensajes para la Tierra, conformar informes y otros textos", explicó.

Recalcó que es la primera experiencia de uso de un modelo idiomático a bordo de la EEI, una labor en la que trabaja junto a su colega Serguéi Mikáyev.

El sistema de IA está diseñado para operar adecuadamente en las condiciones presentes en la estación espacial: altos niveles de ruido, reconocimiento de una gran cantidad de abreviaturas y analizar al unísono palabras en ruso e inglés.