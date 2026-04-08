Agencias

La EEI utiliza por primera vez tecnologías de inteligencia artificial autónoma

Guardar

Moscú, 8 abr (EFE).- La tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) utilizó por primera vez en su trabajo tecnologías de inteligencia artificial (IA) autónoma y no dependiente de los servidores terrestres, según informó desde la plataforma orbital el cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov.

"En estos momentos en la EEI por primera vez trabajamos con el uso de inteligencia artificial", declaró a la agencia rusa TASS.

Según puntualizó la agencia espacial rusa Roscosmos, se trata del sistema GigaChat, creado por Sberbank, el principal banco estatal ruso, enviado a la EEI el pasado 27 de noviembre a bordo de la Soyuz MS-28.

Kud-Sverchkov indicó que en "esta primera etapa utilizamos un modelo idiomático autónomo de los servidores terrestres, al que enseñamos a reconocer la conversación humana y procesarla posteriormente en notas".

"Como resultado recibimos un texto en el formato necesario, por ejemplo, notas o un breve resumen de lo dicho. En estos momentos la inteligencia artificial se ocupa de redactar informes de las sesiones de comunicación, preparar mensajes para la Tierra, conformar informes y otros textos", explicó.

Recalcó que es la primera experiencia de uso de un modelo idiomático a bordo de la EEI, una labor en la que trabaja junto a su colega Serguéi Mikáyev.

El sistema de IA está diseñado para operar adecuadamente en las condiciones presentes en la estación espacial: altos niveles de ruido, reconocimiento de una gran cantidad de abreviaturas y analizar al unísono palabras en ruso e inglés.

Últimas Noticias

Pekín afirma que exige a sus empresas cumplir la ley tras acusaciones contra BYD en Brasil

Infobae

Emiratos denuncia varios incendios y tres heridos por metralla en importante complejo gas

Infobae

PNV cree que el alto el fuego en Irán "es un alivio momentáneo" pero que el presidente de EEUU es "un peligro mundial"

PNV cree que el alto el fuego en Irán "es un alivio momentáneo" pero que el presidente de EEUU es "un peligro mundial"

El canciller español, dispuesto a recibir a Corina Machado, pero dice que aún no lo pidió

Infobae

Detenidos 12 miembros de varios clanes familiares dedicados al cultivo de marihuana en el Polígono Sur

Detenidos 12 miembros de varios clanes familiares dedicados al cultivo de marihuana en el Polígono Sur