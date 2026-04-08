La Casa Blanca dice que Irán ha planteado a EEUU un nuevo plan de paz "condensado"

Washington, 8 abr (EFE).- La Casa Blanca aseguró este miércoles que Irán le ha planteado a EE.UU. una propuesta para un plan de paz "condensado" que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

"Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente (Donald) Trump y su equipo negociador", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con respecto a la propuesta que la república islámica puso sobre la mesa el lunes. EFE

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