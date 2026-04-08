Kallas ve el alto el fuego en Irán "un paso atrás al borde" del precipicio y una oportunidad para la diplomacia

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado el alto el fuego de dos semanas pactado en la madrugada de este miércoles entre Estados Unidos e Irán como "un paso atrás desde el borde" del precipicio y como una oportunidad "muy necesaria" para la diplomacia, para "detener los misiles" y para reanudar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

"El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán supone un paso atrás desde el borde del precipicio tras semanas de escalada. Abre una oportunidad muy necesaria para rebajar las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y crear espacio para la diplomacia de cara a un acuerdo duradero", ha sostenido la política estonia en un mensaje en redes sociales.

Tras reclamar que el estrecho de Ormuz, la principal ruta por mar para el transporte de crudo y gas del mundo, "debe volver a estar abierto al tránsito", la jefa de la diplomacia europea ha ofrecido el apoyo de la Unión Europea a los esfuerzos diplomáticos tras el acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán.

Kallas ha detallado que está en contacto con los socios de la UE en la región, pero también con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, a quien ha agradecido que haya facilitado el alto el fuego. "La puerta a la mediación debe seguir abierta, ya que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse", ha concluido.

También ha reaccionado al acuerdo entre Estados Unidos e Irán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha saludado el alto el fuego por traer "una deseada desescalada" en la región, y que ha agradecido a Pakistán por su mediación.

"Ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera a este conflicto continúen. Continuaremos coordinando con nuestros socios a este fin", ha indicado en otro mensaje en redes sociales la conservadora alemana.

ALTO EL FUEGO DE DOS SEMANAS

Las declaraciones de Kallas y Von der Leyen tienen lugar horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.

Ya este martes, la Unión apeló a la diplomacia como única "solución" para desescalar la situación en Oriente Próximo, al tiempo que rechazó "toda amenaza" de ataque contra infraestructuras civiles como la lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su ultimátum a Irán para que reabriera el paso en el estrecho de Ormuz.

"Siempre hemos afirmado que la diplomacia es la solución y rechazamos rotundamente cualquier amenaza, también las de ataques contra infraestructuras civiles críticas", expresó en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, al ser preguntada por si el bloque respalda la estrategia de Estados Unidos en la región.