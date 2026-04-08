Julián Álvarez: "Obviamente el resultado es importante, pero nada está cerrado"

El futbolista argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ha dicho que "obviamente" el triunfo por 0-2 ante el FC Barcelona en la ida de cuartos de final en la Liga de Campeones "es importante", pero ha matizado que "nada está cerrado" pese a salir victorioso este miércoles del Spotify Camp Nou.

"Obviamente el resultado es importante, pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos. Si bien sabemos la ventaja que tenemos ahora y que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente, pero no va a ser fácil. Así que a trabajar mucho, a pensar en lo nuestro, paso a paso. Estamos donde queremos estar, así que muy felices", dijo Álvarez a Movistar Plus+.

De inmediato fue preguntado sobre la expulsión del defensa blaugrana Pau Cubarsí en el minuto 44. "Yo estaba atrás, no sé cómo fue, dónde lo toca y eso. Pero último hombre, además la jugada del VAR... así que nada, sí está claro", respondió la 'Araña' sobre esa acción determinante.

De hecho, su lanzamiento de esa falta al borde del área significó el 0-1. "Ayer entrenamos, pateábamos varias veces y la verdad que lo que fue... pateábamos cinco o seis veces y no había metido ninguna ayer. Pero bueno, lo importante era hoy. Por suerte fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo, así que muy feliz", aseguró el atacante argentino.

Con ello, además, se convirtió en el máximo goleador del Atlético en la máxima competición continental, habiendo superado al hispano-brasileño Diego Costa y al francés Antoine Griezmann. "Dos 'cracks'. Un orgullo y, como dije recién, a seguir a por más", se limitó a responder.

"Paso a paso, ahora tenemos el finde y después la vuelta. Pero sí, confiando en nuestro trabajo, en lo que hacemos", concluyó Álvarez de cara a los inminentes compromisos del Atlético en LaLiga EA Sports y luego la vuelta de esta eliminatoria de cuartos en el Riyadh Air Metropolitano.