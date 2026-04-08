Jueves 9 de abril de 2026 (23.30 GMT)

Bogotá, 8 abr (EFE).-

Miami.- Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo.

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Caracas.- El chavismo convocó una movilización nacional por la paz el mismo día en que trabajadores y estudiantes llaman a marchar en Caracas hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde hace más de cuatro años.

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Lima.- La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo.

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San Juan.- La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', que evoca las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra.

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Washington.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofrece el discurso inaugural de las reuniones de primavera de la institución, que se celebran del 13 al 18 de abril y que vienen marcadas por la guerra de Irán y sus agudos y asimétricos efectos macroeconómicos.

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Ciudad de Guatemala.- Tras enfrentar la dureza de la deportación desde Estados Unidos, varios guatemaltecos han encontrado en sectores como la construcción una oportunidad para restablecer sus vidas en su país natal, que se beneficia además de la implementación de innovadoras técnicas adquiridas por estos trabajadores en el extranjero.

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La Paz.- LA Cepal y la ONG Ayuda en Acción lanzan en Bolivia un estudio que revela que el acceso a la formación técnica puede incrementar hasta un 41 % los ingresos de jóvenes en Latinoamérica.

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Bogotá.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

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Ciudad de Panamá.- El tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre ofrecen esta semana un concierto juntos en Panamá, un evento que "pretende promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música".

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Bogotá.- El escritor colombiano Mario Mendoza presenta su nueva novela, 'La hora de los lobos'.

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Ciudad de Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines presenta sus perspectivas para 2026, donde dará a conocer las principales iniciativas de la compañía.

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Ciudad de México.- La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol.

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