Israel bombardeó varias bases de Irán durante la noche, pese a la tregua

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El Ejército de Israel anunció este miércoles que durante la noche lanzó una oleada de bombardeos contra bases de lanzamiento de misiles en Irán, sin especificar si estos ataques concluyeron antes o después de la entrada en vigor del alto el fuego a las 00.00 GMT.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) atacaron durante la noche las bases de lanzamiento y los lanzadores del régimen terrorista iraní en todo el territorio de Irán, con el objetivo de reducir y frenar considerablemente el alcance de los lanzamientos", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

Consultadas por EFE, las FDI no se pronunciaron inmediatamente sobre cuándo concluyeron estos ataques respecto a la entrada en vigor de la tregua. Israel, por su parte, registró un lanzamiento de misiles iraní a su territorio un cuarto de hora después de que esta comenzara, si bien desde entonces no se han dado más ataques.

La Fuerza Aérea de Israel atacó "decenas de lugares de lanzamiento" para interrumpir una oleada "aún mayor" de misiles balísticos que presuntamente iba a ser disparada contra el país durante la noche.

En la noche del martes, las fuerzas armadas alertaron en un comunicado a la población de la posibilidad de que Irán y el grupo chií libanés Hizbulá intensificaran sus ataques contra Israel en las horas previas al final del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la República Islámica.

Antes de que ese plazo concluyera dando paso, en su lugar, al inicio de la tregua, se produjeron ataques contra el centro del país hacia la 1.40 hora local (22.40 GMT) y el centro y norte cerca de las 3.00.

En Jerusalén pudo escucharse una gran explosión fruto de ese primer ataque.

Además, en la ciudad santa también se oyó desde que cayó la noche el ruido constante de cazas israelíes movilizándose.

"De acuerdo con las directivas del escalón político, las FDI se están absteniendo de disparar en la campaña contra Irán y están en alta alerta en defensa y listas para responder a cualquier violación", continúa el comunicado difundido este miércoles.

Mientras tanto, y como ya anunció previamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, las fuerzas armadas mantienen sus bombardeos y operación terrestre en el Líbano. EFE