Agencias

Irán dice que EE.UU. debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- Estados Unidos "debe elegir entre el algo el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

"Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unido son claros", recalcó el ministro tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y 1.164 heridos.

"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EE.UU. y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", insistió. EFE

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