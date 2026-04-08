Infografías del miércoles 8 de abril de 2026

IRÁN GUERRA - La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán enfrenta su primera prueba tras el ataque de Israel contra 100 objetivos en Líbano, la mayor ofensiva desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que deja un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz, la promesa de venganza de Hizbulá y la amenaza de Teherán de abandonar las negociaciones si no se incluye al Líbano en el cese.

IRÁN GUERRA MERCADOS - El brent se hunde por debajo los 95 dólares tras el alto el fuego EE.UU.-Irán.

CUBA CRISIS - Cuba atraviesa una crisis humanitaria en medio del bloqueo petrolero de EE.UU. y las secuelas del huracán Melissa, que afectó a más de 2,2 millones de personas, con un sistema sanitario golpeado por apagones y fallas logísticas que dejan a más de cinco millones sin medicamentos y han aplazado cerca de 100.000 cirugías, según la ONU.

AIE TIERRAS RARAS - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimó en 60.000 millones de dólares la inversión necesaria durante la próxima década para diversificar la cadena de suministro de tierras raras, que actualmente está en manos de China, y urgió a reducir esa brecha que supone una vulnerabilidad para los sectores automotriz, electrónico y del transporte.

FÚTBOL ITALIA- El fútbol italiano pierde 730 millones al año, es colista en regates, presión y, sobre todo, desaprovecha su talento nacional, opacado por el gran peso de extranjeros en la Serie A y con sólo dos canteras que figuran entre las 50 mejores, según un informe publicado por Gabriele Gravina, expresidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

FÚTBOL LIGA CAMPEONES PSG-LIVERPOOL - Previa del partido PSG-Liverpool correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. EFE

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