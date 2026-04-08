Hansi Flick: "El VAR estuvo muy concentrado con el Atlético; era alemán, gracias"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no podía creer que no se señalara penalti en una acción entre Juan Musso y Marc Pubill, y afirmó que el VAR estuvo "muy concentrado" en las acciones a favor del Atlético de Madrid este miércoles en la derrota (0-2) en el Camp Nou, confiando en las opciones de su equipo de remontar y avanzar a semifinales en Champions.

"Marcaron dos goles, tienen calidad en ataque, lo sabíamos. El primer gol tenemos que defender mejor. Fallamos y vimos la roja y después el gol", afirmó ante los medios en rueda de prensa, enlazando con la jugada que protestaron los locales, cuando el meta rojiblanco pareció poner el balón en juego y el defensor lo agarró con la mano dentro del área para iniciar de nuevo.

"El VAR estuvo muy concentrado con el Atlético hoy, era un alemán, gracias Alemania. No sé qué pasó en la situación que el portero inicia la jugada y el defensor la coge con la mano y vuelve a jugar. Es una acción clara de segunda amarilla y penalti. Ellos lo podrán explicar. No puedo creerlo. Es injusto pero es fútbol, hay que aceptarlo", añadió.

El técnico azulgrana apuntó que su equipo jugó bien, incluso en la segunda parte con uno menos. "Jugamos bien en la primera y en la segunda parte, con un jugador menos. Hoy no tuvimos suerte, pero estamos esperando el próximo partido, somos positivos. Vamos a luchar, no está perdido todavía. Está lejos pero tenemos una oportunidad", apuntó.

Además, Flick explicó que Pedri tenía molestias al descanso y elogió a un Lamine Yamal que deberían proteger más los árbitros. "Pedri tenía algún problema, no grande, le necesitábamos, pero decidimos quitarle. Gavi hizo un gran partido también. Todo el mundo dio lo mejor, con un jugador menos tuvimos posesión, pero también ocasiones. Lamine hizo un partido muy bueno, con muchas faltas, es mejor que no hable más de esto", afirmó.

"Todo el mundo está decepcionado, pero Lamine jugó un partido fantástico. Regateó a cuatro, cinco jugadores y tiene 18 años. Tenemos que apoyarle, será uno de los mejores jugadores españoles de la historia y es bueno apoyarle y también que los árbitros le protejan. No es ilegal pero a veces está cerca. Me gustan estos jugadores, para eso va a la gente a los estadios, Mbappé, Vinícius, Lamine, Pedri, y a veces hay demasiada agresividad. Es mi punto de vista, es bueno pensar en eso. Es bueno cuando el juego no tiene interrupciones, pero a veces es necesario", añadió.

El técnico azulgrana confió en la remontada, pero recordó que este sábado tienen un derbi importante contra el Espanyol en Liga. "Tenemos la calidad, los jugadores, haremos cambios y vamos a luchar. Tenemos un derbi en tres días, también es importante ganar y después nos centraremos en el Atlético. Veremos, lo analizaremos, veremos las opciones que tenemos", terminó.