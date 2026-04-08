Hacienda prevé devolver 13.271 millones en la Renta, un 3,2% menos, e ingresará 24.628 millones, un 18,4% más

La Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

Este miércoles, 8 de abril, se ha abierto el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

En 48 horas se abonarán, como es habitual, las primeras devoluciones de una Campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025, según ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

De este total, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 2.473 millones de euros, un 15,4% más, con un número total de declaraciones de 220.797, un 2,5% menos.

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