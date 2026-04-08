Guterres celebra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y pide "cumplir" obligaciones

Redacción internacional, 8 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró esta madrugada el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán e instó a las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional.

Así lo señaló en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de añadir que Guterres "subraya que es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano".

El secretario general de la ONU agradeció además "los esfuerzos" de Pakistán y otros países para facilitar el alto el fuego.

Asimismo, Guterres reiteró que los países deben "respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región", tras asegurar que su enviado personal, Jean Arnault, se encuentra en Oriente Medio para "apoyar los esfuerzos en pro de una paz duradera".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica.

Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, señaló el mandatario del país asiático, Shehbaz Sharif.

En paralelo, el Gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego de dos semanas pero aseguró que este no incluye Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto y contradiciendo al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación y había afirmado lo contrario. EFE