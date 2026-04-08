Google incorpora las pestañas verticales y un modo de lectura inmersiva en Chrome

Google ha anunciado la implementación de nuevas funciones dentro de su navegador Chrome para ordenador, entre las que se encuentran las pestañas verticales y un modo de lectura inmersiva.

Ambas características están diseñadas para "optimizar el navegador y ayudar a maximizar la productividad de los usuarios", según ha indicado la compañía en un comunicado en su blog.

Las nuevas pestañas verticales permiten a los usuarios modificar la disposición de las pestañas en el navegador en función de sus preferencias. Por defecto, las pestañas aparecen de forma horizontal, pero con esta nueva función puede cambiarse su posición a una barra vertical ubicada a la izquierda de la pantalla.

Para acceder a esta nueva función, los usuarios deben pulsar el botón derecho sobre la barra de pestañas y hacer clic en la opción de 'Mostrar pestañas verticalmente'. Tras ello, las pestañas pasarán a la izquierda en una barra que además puede cambiar su extensión para ocupar más o menos espacio en base a las necesidades del usuario.

De esta manera, los usuarios pueden ver con mayor facilidad las pestañas que tienen abiertas para cuando estén trabajando en múltiples tareas.

Por otra parte, el modo lectura inmersiva permite a los usuarios abrir una ventana dentro de la misma pestaña para una visión más simplificada de la página que están leyendo para una mayor concentración.

Google ha lanzado estas nuevas funciones este martes a nivel global, pero su implementación se llevará a cabo de forma gradual, como es habitual en estos casos.