Fiscalía de México abre juicio contra tres personas por accidente del Tren Interoceánico

Ciudad de México, 8 abr (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que abrió un juicio contra tres personas por los delitos de homicidio y lesiones culposas, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, sur del país, ocurrido el pasado 28 de diciembre y en el que perdieron la vida 14 personas y más de 100 personas resultaron lesionadas.

Además, apuntó que 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes han recibido la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal.

En un informe en redes sociales sobre los avances del accidente, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, dijo que como resultado de las indagatorias, que integraron cuatro carpetas de investigación, autoridades "acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho".

Godoy expuso que la dependencia a su cargo "agotó todas las líneas de investigación posibles para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con este lamentable hecho".

En el caso del delito de daño en bienes, Godoy señaló que la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida, y en cuanto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, "lo descartamos con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial".

Explicó que, "después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma".

Mientras que los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, Godoy indicó que fueron descartados con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos.

Además, precisó que con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, "se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de la locomotoras y vagones, cumplen con la norma aplicable".

A finales de enero pasado, la FGR arrestó al conductor y supervisor del tren y determinó que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Según la dependencia, tras el análisis de la "caja negra" del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es tan solo de 50 km/h.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los sureños estados de Oaxaca y Veracruz.

Este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur y el sureste del país. EFE