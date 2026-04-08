Exmilitar australiano sigue detenido tras ser acusado de crímenes de guerra en Afganistán

Sídney (Australia), 8 abr (EFE).- El exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia Ben Roberts-Smith, uno de los militares más condecorados del país, permanece este miércoles bajo custodia, tras su primera comparecencia judicial en Sídney, después de ser acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato presuntamente cometidos en Afganistán.

El veterano de 47 años, detenido el martes en el aeropuerto doméstico de Sídney, no solicitó libertad bajo fianza durante la audiencia inicial y pasó la noche en el complejo penitenciario de Silverwater (oeste), según informaron medios locales.

La detención se produjo en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.

Roberts-Smith está acusado de presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan, en el centro del país asiático.

Según las autoridades, los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que habría ordenado los asesinatos.

De acuerdo con la Policía Federal, las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas.

Los fiscales sostienen que, durante varios despliegues con el Regimiento del Servicio Especial Aéreo (SAS), el exmilitar habría disparado contra civiles desarmados y ordenado a subordinados ejecutar a otros afganos.

En 2023, un tribunal civil concluyó que, bajo el estándar de prueba de "balance de probabilidades", eran sustancialmente ciertas las acusaciones de que estuvo implicado en la muerte de varios detenidos afganos, aunque hasta ahora no había sido condenado penalmente.

La legislación australiana contempla para el delito de crimen de guerra por asesinato una pena máxima de cadena perpetua.

La investigación, conocida como operación Emerald-Argon, forma parte de un conjunto más amplio de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal australiano entre 2005 y 2016. Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas suficientes, mientras que otros diez continúan en curso.

Las autoridades subrayaron que los hechos investigados afectan a "una parte muy reducida" de las fuerzas armadas y recalcaron que la mayoría del personal militar australiano actúa conforme a la ley y a los estándares internacionales.

Roberts-Smith, condecorado con la Cruz de Victoria, el mayor reconocimiento militar de Australia, estuvo desplegado en seis ocasiones en Afganistán entre 2006 y 2012. Está previsto que comparezca nuevamente ante la justicia en las próximas semanas mientras continúa el proceso judicial.