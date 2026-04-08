España ve "buena noticia" el alto el fuego e insta a la diplomacia, sin olvidar "la destrucción y vidas perdidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado una "buena noticia" el alto al fuego de dos semanas negociado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha instado ahora a defender la "diplomacia" sin "olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas" ocasionadas por la guerra.

"Los altos al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en redes.

Sánchez ha señalado que el Gobierno de España "no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", a la par que ha reclamado que "lo que toca ahora" para acabar con la guerra en Irán es "diplomacia, legalidad internacional y paz", resaltando esta última palabras en mayúscula.

Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se ha pronunciado sobre el alto al fuego, destacando que la escalada "inaceptable" de violencia en la guerra en Irán "se aleja". No obstante, ha pedido prudencia porque aún es pronto para saber cómo va a concluir este proceso y ya ha surgido la "primera divergencia", ya que Israel no quiere que se incluya a Líbano en el acuerdo mientras que Irán, si.

"Todos vamos a estar de acuerdo en que es un día de esperanza, porque después de 40 días de guerra por fin ha llegado algo parecido a una luz", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press.

El ministro Albares también ha defendido los "esfuerzos de mediación" de Pakistán para que la solución llegue por la vía diplomática. En este sentido, ha indicado que desde España no van a "escatimar esfuerzos por apoyar" la "mediación pakistaní" y que "se abra camino la diplomacia".