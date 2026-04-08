Entrenador de la Católica evita criticar el arbitraje tras la derrota ante Boca Juniors

Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- El técnico de la Universidad Católica de Chile, el argentino Daniel Garnero, evitó este martes cuestionar el arbitraje del partido que su equipo perdió por 1-2 en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores.

A los cinco minutos de juego el delantero de los Cruzados Justo Giani recibió una dura falta de un rival, que pasó desapercibida para el juez del encuentro, el uruguayo Gustavo Tejera.

"Yo creo que se equivocan en todos lados, no me hagas hablar porque después me cobran multa", dijo Garnero en conferencia de prensa al ser consultado por la decisión de Tejera, quien ni siquiera sancionó la falta.

"Ustedes vieron lo que pasó, saquen sus propias conclusiones", añadió el entrenador argentino, evitando expresar su descontento.

Más allá de la polémica, Garnero reconoció que a su equipo le costó generar un juego que les permitiera ser más claros al encarar el arco rival y lamentó que el gol temprano de Boca haya decantado el duelo.

"La competencia es muy difícil, cometimos un error y abrimos el partido. No hubo fortuna porque hicimos un rechazo y le cayó justo a (Leandro) Paredes", comentó sobre el tanto al minuto 16 que abrió el marcador.

El técnico consideró que a partir de ahí "cambió el juego y Boca jugó de otra manera. Quisimos buscar en el segundo tiempo, pero no tuvimos profundidad para generar situaciones claras y nos hicieron el segundo".

"Obviamente que nadie quiere equivocarse, son oportunidades que deberíamos aprovechar, pero son cosas del fútbol", valoró tras perder puntos de local.

Garnero consideró que la competición "recién arranca, si bien la localía es importante en este tipo de torneos, tendremos que ir a sacar puntos de visitante". EFE