Encapuchados y estudiantes se enfrentan en pugna por la universidad estatal de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 7 abr (EFE).- Un grupo de encapuchados y estudiantes se enfrentaron este martes en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal, en una escalada de violencia previa a la elección de rector prevista para mañana.

El enfrentamiento ocurrió cuando al menos medio centenar de estudiantes intentaron reabrir los accesos al recinto, tomados por desconocidos encapuchados que, según diversas fuentes, están vinculados al actual rector, Walter Mazariegos, quien busca su reelección para el período 2026-2030.

La crisis se desarrolla en una coyuntura crítica, pues la Universidad de San Carlos de Guatemala integra las comisiones que este 2026 elegirán al nuevo fiscal general y a magistrados de las cortes guatemaltecas.

La Universidad de San Carlos de Guatemala es una pieza clave en el andamiaje institucional guatemalteco, pues su facultad para integrar comisiones de postulación y órganos colegiados le permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas, cargos que serán renovados este año.

Ante la gravedad de los hechos, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este martes un comunicado en el que exhorta al Estado a impedir la "consumación de un proceso viciado".

El organismo regional denunció que, de 34 cuerpos electorales, solo ocho han sido acreditados —seis de ellos afines al oficialismo—, mientras que 21 ganados por opositores permanecen excluidos bajo "meros pretextos".

La OEA indicó al Ejecutivo que la autonomía universitaria "no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas" y urgió a las cortes a resolver los amparos pendientes o recalendarizar la elección para evitar que un proceso con "nulidad en su origen" produzca efectos irreversibles.

La universidad estatal decidirá este miércoles su nuevo rector en una elección controversial, criticada por diversos sectores del país, y en la que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, ha intentado defender la institucionalidad.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal, Ramón Ovalle, denunció en un comunicado una "clara intención de fraude".

"Resulta evidente que los poderes oscuros que han copado la tricentenaria universidad pública buscan, una vez más, llevar adelante un proceso irregular", señaló el prelado.