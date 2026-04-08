Emiratos denuncia varios incendios y tres heridos por metralla en importante complejo gas

Dubái, 8 abr (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció este miércoles que tres personas resultaron heridas y varios incendios se produjeron en un importante complejo de gas al sur de su capital, Abu Dabi, por metralla de un misil iraní, si bien no especificó si el lanzamiento ocurrió antes o después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Según un comunicado oficial, se trata del complejo de Habshan, al suroeste de Abu Dabi, y considerado uno de los mayores centros de procesamiento de gas del mundo, donde se produjeron "varios incendios" como consecuencia de una "intercepción exitosa" de un misil por las defensas antiaéreas emiratíes.

"Tras el incidente previamente reportado en el Complejo de Gas de Habshan, las autoridades competentes de Abu Dabi confirman que el incidente fue causado por la caída de metralla tras una interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa antiaérea", señaló la nota, emitida este miércoles por la oficina de prensa de Abu Dabi.

Indicó que "esto provocó varios incendios y heridas leves a dos ciudadanos emiratíes y un ciudadano indio", que "las operaciones en el sitio se han suspendido temporalmente", y que "se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles".

EAU, uno de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas, no ha reaccionado de momento al anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán, desatada el 28 de febrero.

El país del golfo fue uno de los más castigados por los lanzamientos de drones y misiles iraníes durante la guerra, además del daño que supuso el cierre del estrecho de Ormuz para su economía, fuertemente dependiente de la exportación de energía.

Según el Ministerio de Defensa emiratí, al menos 13 personas, diez de ellas civiles, han muerto desde finales de febrero en EAU por esos ataques que tuvieron como blanco instalaciones civiles, en especial yacimientos de petróleo y refinerías. EFE