Agencias

'El Turco' Mohamed y Toluca solo piensan en el Galaxy

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Toluca (México), 7 abr (EFE).- El argentino Antonio 'el Turco' Mohamed, entrenador del Toluca mexicano, afirmó este martes que en los planes inmediatos de su equipo solo aparece el Galaxy de Los Angles, y su partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

"Vamos a pensar en mañana. Vamos partido a partido", dijo.

Toluca, campeón del fútbol mexicano, jugará este miércoles en su estadio, situado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en pos de la victoria sobre el rival de la MLS.

"El objetivo único es ganar mañana y tomar ventaja, aunque la serie no se decidirá este miércoles. Va a ser un gran partido", dijo 'el Turco', que tiene a los Diablos en el tercer lugar del torneo Clausura mexicano.

"El reto nuestro será descifrar el bloque bajo, no permitir transiciones y, cuando el rival nos quite la pelota, recuperarla rápido. Estamos preparados para competir", observó.

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