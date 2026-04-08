El presidente libanés aplaude el alto el fuego entre EEUU e Irán y pide "una paz regional que incluya a Líbano"

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha aplaudido este miércoles al alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha pedido "una paz regional que incluya a Líbano", después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que el acuerdo no incluye al país y de que el Ejército israelí confirmara que suspendía sus ataques contra Irán y mantenía su ofensiva en territorio libanés.

Aoun ha recalcado que Beirut "continúa sus esfuerzos para garantizar una paz regional que incluya a Líbano, de una forma estable y duradera", a partir de "los principios acordados por el pueblo libanés", entre los que ha enumerado "la soberanía total del Estado en todo el territorio, la liberación de cualquier presencia ocupante y el derecho exclusivo de las instituciones constitucionales a la hora de declarar la guerra y la paz y usar la fuerza legítima".

"Esto es una responsabilidad exclusiva del Estado libanés en cualquier negociación destinada a lograr los intereses generales de los libaneses", ha sostenido el mandatario, en un nuevo mensaje velado al partido-milicia chií Hezbolá, en línea con las exigencias de Beirut para que el grupo proceda a su desarme, tal y como exigen Estados Unidos e Israel, algo que la formación rechaza hacer mientras las tropas israelíes sigan ocupando el país.

Así, Aoun ha ensalzado los esfuerzos de "todos los que contribuyeron a lograr este acuerdo", especialmente los de Pakistán, Egipto y Turquía, y ha expresado su esperanza de que el anuncio "sea un primer paso hacia un acuerdo final y exhaustivo sobre las diversas cuestiones que desestabilizan la región, de una manera que preserve la soberanía de cada uno de los Estados".

"Esto se fundamenta en el principio de que la violencia no es un medio efectivo para resolver los problemas entre la naciones y de que el objetivo final de los regímenes y gobiernos es lograr el bien de sus pueblos en una vida libre y digna, no llevarlos a la muerte absurda e innecesaria", según un comunicado publicado por la Presidencia libanesa en redes sociales.

El mensaje ha sido publicado horas después de que el Ejército israelí confirmara la suspensión de los ataques contra Irán y reseñara que sus tropas "mantienen los combates y las operaciones terrestres contra la organización terrorista Hezbolá" en Líbano, después de que Netanyahu insistiera en que el acuerdo de alto el fuego no incluye al país, a pesar de que Pakistán, mediador en el proceso, afirmara que sí lo hacía.