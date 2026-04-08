El petróleo cae y las bolsas asiáticas se disparan tras alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Redacción internacional, 8 abr (EFE).- El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los 100 dólares, y las principales bolsas de Asia abrieron este miércoles al alza, siguiendo al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14,19 % tras el anuncio, hasta los 96,92 dólares, mientras que el barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3 % hasta los 94,74 dólares a las 1.37 GMT, en horas de negociación asiática.

Los principales índices de Tokio y Seúl se dispararon a la apertura.

El Nikkei japonés, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió más de un 4 % en los primeros minutos de la negociación. El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía un 3,1 %, mientras su rival Honda avanzaba un 2,1 %.

En semiconductores, la firma Advantest se disparaba más de un 8,3 %, Disco crecía por encima del 5 % y Tokyo Electron sumaba un 7,8 %.

Por su parte, el Kospi surcoreano crecía más del 5 % en la apertura y el operador del parqué activó un 'sidecar' de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas.

Las acciones de Samsung Electronics aumentaban casi un 7 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, se disparaba por encima del 9 %.

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzaba poco después del arranque de la sesión un 2,51 % (629,19 puntos), hasta situarse en 25.745,72 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 1,03 % (40,09 puntos), hasta los 3.930,25, mientras que el de Shenzhen ganaba un 2,51 % (336,73 puntos) y se situaba en 13.737,14 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes y el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo, en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EE.UU.. EFE