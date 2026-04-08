El ministro de Exteriores de China iniciará este jueves una visita oficial de dos días a Corea del Norte

El Gobierno de China ha confirmado este miércoles que el ministro de Exteriores, Wang Yi, viajará Corea del Norte durante los días 9 y 10 de abril, una visita con la que espera "impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre las partes" en un momento de crecientes desafíos a nivel internacional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que los dos países "son vecinos y amigos", dos países "conectados por montañas y ríos". "Desarrollar y mantener los contactos siempre ha sido una estrategia sólida a nivel político parte el Partido Comunista y el Gobierno de China", ha aclarado.

La visita de Wang es un paso importante para los dos países, que buscan consolidar el consenso de sus respectivos líderes y mejorar las relaciones. "China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte para mejorar la comunicación estratégica, aumentar los intercambios, la cooperación y seguir avanzando", ha señalado Mao, según ha informado el diario chino 'Global Times'.

El viaje también se produce antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, prevista para el próximo mes para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de especulaciones sobre un posible encuentro entre el magnate neoyorquino y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Corea del Norte y China han reanudado recientemente sus servicios directos de tren y avión a través de la frontera por primera vez desde la pandemia de COVID-19, como parte de los esfuerzos por mejorar las relaciones deterioradas por el acercamiento de Pyongyang a Moscú.