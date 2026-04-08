El ministro de Defensa reivindica sus operaciones contra 'Calarcá' pese a estar suspendida su captura

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha defendido la "total autonomía" de las fuerzas de seguridad del país y ha reiterado que continuarán con sus operaciones contra las disidencias Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', a pesar de que continúa suspendida su orden de captura.

"El mensaje es claro: la justicia debe operar con total autonomía, y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales", ha zanjado el Sánchez durante una sesión de control en el Congreso, después de que la Fiscalía anunciara su intención de imputar a 'Calarcá' pese a seguir suspendido su arresto.

En alusión a los argumentos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para persuadir al presidente colombiano, Gustavo Petro, de la necesidad de reactivar la orden de arresto, Sánchez ha señalado que corresponde al Gobierno valorarlos, pero las fuerzas de seguridad tienen el mandato de "atacar con total contundencia".

"No hay ningún cese al fuego", ha remarcado Sánchez, quien ha explicado que la medida de gracia del Gobierno al líder de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) por participar en la mesa de diálogo no se aplica en caso de que sea sorprendido cometiendo un delito.

"Si se levanta la orden de captura, que es una decisión que ya adoptará el Gobierno Nacional, actuaremos con total contundencia contra los criminales", ha remarcado el ministro de Defensa colombiano.

En las últimas horas, Camargo concedió una entrevista para Caracol Radio en la que incidió en la necesidad de reactivar la orden de captura de 'Calarcá' ya que existen pruebas de su vinculación con diferentes delitos, entre ellos el asesinato, lo que difiere de la actitud de un portavoz en una mesa de diálogo con el Gobierno.

La fiscal general adelantó que mientras esperan una decisión de Petro, la idea es imputar ya de manera formal a 'Calarcá' por delitos de lesa humanidad.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.