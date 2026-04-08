El lateral del Real Madrid Ferland Mendy completa el entrenamiento con el grupo y apunta a Múnich

El lateral francés del Real Madrid Ferland Mendy completó con el grupo la sesión de entrenamiento de este miércoles, por lo que apunta a estar disponible para el encuentro del próximo miércoles (21.00) en Múnich de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich.

Mendy se lesionó en los isquiotibiales en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City, por lo que acumula cinco encuentros de baja, desde el 11 de marzo, en una temporada en la que ha jugado solo cinco encuentros, disfrutando de 247 minutos sobre el césped.

Si el francés llega al 100% al partido de vuelta de los cuartos de final en el Allianz Arena, el técnico del conjunto merengue, Álvaro Arbeloa, tendrá una herramienta más para el lateral izquierdo, donde también puede contar con Fran García y Álvaro Carreras, que tuvo este martes una noche complicada -fue regateado en tres ocasiones y ganó 5/12 duelos- frente al extremo francés Michael Olise.