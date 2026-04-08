El jefe de DDHH de la ONU pide un "acuerdo integral" tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este miércoles un "acuerdo integral" tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado por Estados Unidos e Irán dado que los civiles "siguen en gran peligro" en toda la región.

"Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen en gran riesgo", ha afirmado Turk, según un mensaje difundido por su oficina a través de redes sociales.

Así, ha instado a todas las partes a "actuar de buena fe y a asegurar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral". "También es crucial poner fin al dolor y al sufrimiento causados por la guerra en Líbano", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que "es esencial lograr una paz regional duradera, que proteja los Derechos Humanos y respete el Derecho Internacional".

Horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado el alto el fuego, pero ha instado a todas las partes a cumplir con el compromiso. Además, ha descrito como "urgente" el "fin a las hostilidades".

"Todas las partes en el conflicto actual en Oriente Próximo debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región". Guterres ha dado también las gracias a Pakistán "y otros países" por facilitar el alto el fuego.