Agencias

El jefe de DDHH de la ONU pide un "acuerdo integral" tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este miércoles un "acuerdo integral" tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado por Estados Unidos e Irán dado que los civiles "siguen en gran peligro" en toda la región.

"Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen en gran riesgo", ha afirmado Turk, según un mensaje difundido por su oficina a través de redes sociales.

Así, ha instado a todas las partes a "actuar de buena fe y a asegurar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral". "También es crucial poner fin al dolor y al sufrimiento causados por la guerra en Líbano", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que "es esencial lograr una paz regional duradera, que proteja los Derechos Humanos y respete el Derecho Internacional".

Horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado el alto el fuego, pero ha instado a todas las partes a cumplir con el compromiso. Además, ha descrito como "urgente" el "fin a las hostilidades".

"Todas las partes en el conflicto actual en Oriente Próximo debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región". Guterres ha dado también las gracias a Pakistán "y otros países" por facilitar el alto el fuego.

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