El Ibex 35 repunta un 4% impulsado por la tregua de EEUU e Irán, con el crudo en 95 dólares el barril

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles su mejor sesión desde abril de 2025, con un alza del 3,94% hasta situarse en los 18.132 puntos, impulsado por el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, alcanzado apenas dos horas antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

La jornada ha estado marcada por la caída de los precios del petróleo hasta el entorno de los 95 dólares por barril, si bien aún se mantienen muy por encima de los cerca de 72 'billetes verdes' previos al estallido del conflicto en Oriente Próximo.

El retroceso se produce después de que Trump haya aceptado suspender los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas, condicionado a que la República Islámica garantice la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que transita en torno al 20% del petróleo mundial.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social 'Truth', ha detallado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

El comentario se produce escasas horas después de que el propio Trump advirtiese de que "toda una civilización moriría" en la noche de este martes, y amenazase con llevar a Irán a la "Edad de Piedra". En respuesta, la Guardia Revolucionaria del país persa alertaba de que respondería "más allá de la región" si Washington cruzaba "líneas rojas".

Una vez alcanzado el pacto, que no incluye un alto en la ofensiva de Israel sobre el Líbano, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante el periodo acordado será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- cotizaba al cierre de la Bolsa de Madrid en los 95,23 dólares, tras bajar un 12,8%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 95,77 dólares después de retroceder un 15,21%.

De su lado, el contrato de gas natural TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, rectificaba a la clausura de la Bolsa en un 14,8%, hasta negociarse en los 45,36 euros el megavatio hora.

Así, el responsable del servicio de Investigación de Julius Baer, Christian Gattiker, asegura que "empieza a vislumbrarse un alivio", aunque reconoce que el panorama sigue "siendo complejo para los operadores", por lo que es probable que "la incertidumbre continúe".

No obstante, el director de Investigación Económica y Next Generation de la gestora, Norbert Rücker, defiende que la oferta ha demostrado ser "más resistente de lo que se temía" y vaticina que la crisis del petróleo "está alcanzando su punto máximo".

ARCELORMITTAL (+12,89%) LIDERA LAS SUBIDAS EN EL IBEX 35

En el terreno empresarial, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.

Además, la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 ha arrancado este miércoles con la presentación de las declaraciones por Internet.

Con todo, la renta variable ha experimentado una gran recuperación, aunque por debajo de las previsiones de los analistas de Banco Sabadell, que estimaban que las ganancias entre los principales índices europeos fueran "superiores al +5,0%".

En el Ibex 35, ArcelorMittal ha liderado las pronunciadas subidas con un alza del 12,89%. La siguen IAG (+8,53%), Indra (+8,15%), y Acerinox (+7,78%) y Banco Santander (+7,60%). En el lado contrario, sólo cinco compañías cierran en rojo. Se trata de Repsol (-5,76%), Naturgy (-1,07%), Enagás (-0,64%), Solaria (-0,61%) y Redeia (-0,46%).

Por su parte, el resto de las principales Bolsas del Viejo Continente mantiene también se anota subidas de similar intensidad. En particular, el Dax alemán se eleva un 5,06%; el Cac 40 francés, un 4,49%; el Mib italiano; un 3,7%, y el FTSE británico; un 2,51%.

Sobre las mejoras en los parqués, desde Aberdeen Investments argumentan que los mercados "no necesitan una certeza absoluta para repuntar", y explican que el alto el fuego "suele ser suficiente para desencadenar una rápida revalorización, incluso si persisten las incertidumbres a largo plazo".

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,375%, frente al 3,567% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía casi sin cambios en 43,81 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro ganaba terreno frente al dólar al cierre de la Bolsa de Madrid hasta intercambiarse por 1,1694 'billetes verdes'. En este sentido, el jefe de Estrategia de Mercado de Ebury, Matthew Ryan, ha adelantado que, pese al acuerdo temporal, "los inversores no se comprometerán plenamente con el riesgo", por lo que "ni los futuros del petróleo ni el dólar volverán a los niveles previos a la guerra hasta que se cierre un acuerdo definitivo". Así, Ryan recuerda que pese a la mejora del euro, el dólar sigue cotizando más de un 1% por encima que antes del conflicto.

De su lado, el oro --activo refugio durante periodos de incertidumbre-- se eleva en la sesión de este miércoles por debajo de la renta variable (+1%) y cotizaba al cierre de la Bolsa en los 4.750 dólares la onza.

Por último, el Bitcoin se alza más de un 4% respecto a la sesión del martes y retoma los 71.000 'billetes dólares'.