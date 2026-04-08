El canciller español, dispuesto a recibir a Corina Machado, pero dice que aún no lo pidió

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este miércoles que no tiene "ningún inconveniente" en recibir a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que estará en España el 18 de abril, pero no le consta que lo haya solicitado.

En una entrevista en Radio Nacional de España, la radio pública, se mostró convencido también de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tendría problema alguno en reunirse con la dirigente opositora, aunque el ministro precisó que "no es dueño" de la agenda del jefe del Ejecutivo.

Albares, quien dijo que ha hablado con Machado, premio Nobel de la Paz 2025, en varias ocasiones, insistió en que "no hay ningún inconveniente en recibirla a cualquier nivel".

A diferencia de otros partidos, señaló el ministro en alusión al conservador Partido Popular (PP), "no tenemos a nuestro candidato en Caracas", e insistió en que el Gobierno lo que quiere es que el pueblo venezolano "de manera libre, pacífica y genuinamente venezolana" decida quién sea su presidente mientras que otros "lo tienen ya decidido aquí, en España".

Machado estará en España el próximo 18 de abril, según confirmó en un video publicado en X junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, en el que ambos hicieron una invitación para encontrarse con los venezolanos residentes en España. EFE