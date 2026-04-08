El brent se hunde más del 12 %, hasta los 95 dólares, tras el alto el fuego EE.UU. e Irán

Madrid, 8 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

A las 7:00 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del brent baja el 12,55 %, hasta los 95,53 dólares el barril.

Durante esta madrugada, tras conocerse que se había alcanzado ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había dado Donald Trump a irán, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16 % y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares. EFE