Detienen en Rusia a agente de la inteligencia ucraniana por coordinar ataque contra ferri

Moscú, 8 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este miércoles a una agente de la inteligencia ucraniana por recopilar informaciones sobre la ubicación de las tropas rusas en la anexionada península de Crimea y coordinar un ataque contra un ferri.

"El FSB detuvo a una agente de la inteligencia ucraniana que recopilaba información sobre la ubicación de instalaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia en la península de Crimea", indicó el servicio de prensa de la entidad en un comunicado.

Según el FSB, la rusa de 25 años, residente en el distrito de Sinferópol, estableció contacto con un agente de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania por medio de Telegram.

"Por orden de su patrocinador se trasladó a las cercanías del puente de Crimea, desde donde coordinó un ataque de misiles contra un ferri en el puerto Kavkaz (región de Krasnoar). Por estas acciones la residente de Crimea era recompensada por los servicios de inteligencia ucranianos por medio de transferencias a su cuenta en criptomonedas", señaló el servicio.

Además, la joven también transmitía informaciones sobre emplazamiento de instalaciones militares, defensa antiaérea, marchas de militares, ubicación de buques en el estrecho de Kerch, con el fin de permitir a Ucrania "lanzar ataques de artillería y misiles contra las posiciones del Ejército ruso".

El departamento de instrucción regional del FSB para Crimea y Sebastópol incoó una causa penal por alta traición, que prevé un castigo de hasta 20 años de cárcel.

El FSB insistió en que todas las personas que acepten ayudar al enemigo, serán identificadas, llevadas ante la Justicia y castigadas severamente. EFE