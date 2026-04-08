Cuerpo celebra la tregua entre Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha celebrado este miércoles la tregua temporal que han alcanzado Estados Unidos e Irán en su conflicto, que ya se ha extendido a otros países de Oriente Medio.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para informar del plan de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos y de relanzamiento comercial de España, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha preguntado al vicepresidente sobre el anuncio de esta tregua.

En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que acepta suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Sobre este asunto, Cuerpo ha dicho: "Creo que es una buena noticia y así ha sido acogida por los mercados de manera inmediata". De hecho, el Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles con una subida del 3% y superando los 18.000 puntos. En esta línea, el vicepresidente ha remarcado la importancia de que la reapertura del estrecho sea "efectiva" y de "manera rápida" para poder "desatascar la situación a nivel económico".

Así, Cuerpo ha indicado que, a su juicio, es importante que la tregua tenga un impacto efectivo en el día a día de los mercados energéticos y, por lo tanto, de la ciudadanía, para que se traslade no sólo a un alto del fuego, sino también a una mejora de las condiciones económicas.

El ministro ha hecho hincapié en avanzar hacia una resolución efectiva del conflicto a través de vías diplomáticas y ha rematado: "Cuanto antes avancemos a una resolución definitiva y a un alto del fuego definitivo, pues mejor para todos".