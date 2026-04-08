CSIC lanza Sílice, sistema de información científica basado en fuentes abiertas con más de 3 millones de publicaciones

Un equipo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han lanzado Sílice (Sistema de Información sobre la Literatura Científica Española), la primera iniciativa en España que pretende ofrecer un sistema de información científica basado únicamente en fuentes e identificadores abiertos.

"Con más de tres millones de publicaciones, 40 millones de citas y 117.000 autores, Sílice permite a sus usuarios encontrar publicaciones a través de autores, organizaciones, revistas y disciplinas; reclamar o crear perfiles de autor; e incluye una batería de indicadores a distintos niveles que nos muestran la producción, impacto y colaboración de los distintos agentes implicados", ha explicado el investigador principal de la iniciativa, José Luis Ortega.

Según ha informado el CSIC, se trata del buscador "más completo de publicaciones científicas españolas, al recopilar la producción e impacto de artículos, autores y organizaciones nacionales". La filosofía de la plataforma es la ciencia abierta: generar bases de datos de acceso público para la comunidad científica. El equipo de Ortega reivindica, así, "las infraestructuras abiertas como herramientas fundamentales para la investigación científica".

Para los impulsores de la plataforma, la ciencia abierta implica una evolución de la forma de producir, financiar, comunicar y evaluar el conocimiento científico. Un cambio de paradigma en las actividades de investigación, divulgación de resultados y medición del rendimiento investigador. Además, "contribuye a aumentar la transparencia y fomentar la participación, cooperación, rendición de cuentas, capacidad de reutilización del trabajo investigador, impacto y reproducibilidad de resultados", según recoge la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027 en la que se enmarca este buscador.

Según Ortegra, Sílice la alternativa abierta y pública a bases de datos académicas desarrolladas por empresas privadas, "que suponen una intromisión en la independencia de la ciencia, ya que los criterios que han alimentado estas bases de datos han estado siempre supeditados a intereses comerciales y no científicos".

FINANCIACIÓN Y METODOLOGÍA

Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Unión Europea a través de su programa NextGenerationEU, red.es, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el IESA y el CSIC.

En cuanto a la metodología, los datos de producción científica española se centralizan tras integrar bases de datos como Crossref, una base de datos bibliográfica; OpenAlex, un catálogo gratuito y abierto de documentos académicos, autores e instituciones; ORCID, un registro abierto para la identificación de colaboradores en investigación y publicaciones académicas; DOI, un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única un contenido electrónico; y ROR, un registro global que busca dar un identificador persistente para todas las organizaciones de investigación del mundo.

El buscador incluye indicadores y métricas responsables, evitando métricas de revistas y destacando el impacto social, en línea con la Declaración de Medición Académica (DORA, por sus siglas en inglés) y la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA, por sus siglas en inglés), al cual está adherido el CSIC. Además, Sílice incluye una interfaz web y API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para la exploración, consulta y análisis de la producción.