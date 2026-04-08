China subraya "significado sustancial" de proceso de Urumqi tras diálogo afgano-paquistaní

Pekín, 8 abr (EFE).- China subrayó este miércoles el "significado sustancial" del que han denominado como 'proceso de Urumqi' tras una semana de reuniones con delegaciones de Afganistán y Pakistán, en las que ambas partes acordaron mantener el diálogo y evitar medidas que agraven las tensiones.

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning indicó que los encuentros, celebrados entre el 1 y el 7 de abril en la ciudad de Urumqi, en la región de Xinjiang (oeste), reunieron a representantes de los tres países en formatos bilaterales y trilaterales.

Según Mao, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente "franco y pragmático", con un enfoque "orientado a resultados", y permitieron identificar prioridades para abordar las diferencias entre Islamabad y Kabul.

La portavoz señaló que Afganistán y Pakistán reafirmaron su compromiso de resolver sus discrepancias conforme a los principios de la Carta de la ONU y las normas de coexistencia pacífica, y coincidieron en no adoptar acciones que puedan "escalar o complicar la situación".

Asimismo, destacó que las tres partes consideran que el terrorismo es "el factor central" que afecta a las relaciones entre ambos países, y subrayó que el diálogo y la consulta son "una vía realista y eficaz" para resolver disputas complejas.

Mao añadió que China continuará facilitando plataformas de diálogo y mantendrá la comunicación con ambas partes para "seguir desempeñando un papel constructivo" en la mejora de sus relaciones y en el impulso de la cooperación trilateral.

Las reuniones se producen tras semanas de enfrentamientos entre Pakistán y el Gobierno talibán afgano, con cientos de muertos según balances cruzados de ambas partes, en un conflicto marcado por bombardeos transfronterizos y acusaciones de Islamabad sobre el refugio de insurgentes en territorio afgano. EFE