China procesa por sobornos a exsubdirector de compañía química estatal

Pekín, 8 abr (EFE).- La Fiscalía china presentó cargos por sobornos contra Feng Zhibin, antiguo subdirector general de Sinochem, uno de los mayores grupos estatales de China en los sectores químico, energético y agrícola, acusado de abusar de su influencia y cargos para aceptar cuantías "excepcionalmente" elevadas.

Tras una investigación realizada por la Comisión Nacional de Supervisión, uno de los principales brazos anticorrupción del Estado, Feng fue transferido a la fiscalía y arrestado bajo sospecha de estos delitos.

De acuerdo con la acusación, Feng aprovechó los múltiples cargos que ocupó dentro del conglomerado estatal— entre ellos subdirector general y director general del departamento de inversiones—, así como su condición de miembro del comité del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) en la empresa "para obtener beneficios para terceros y aceptar ilegalmente sobornos de cuantía excepcionalmente elevada".

La Fiscalía indicó que, tras dejar el cargo, el exfuncionario también utilizó ilegalmente la influencia derivada de su antigua autoridad, valiéndose de las funciones oficiales de otros empleados estatales.

Además, como personal de una empresa nacional, incurrió en "negligencia con fines de lucro personal", abusó de su poder, causó graves pérdidas y provocó perjuicios "especialmente graves" a los intereses nacionales.

El caso ha sido remitido al Tribunal Popular Intermedio de Daqing, en el noreste del país, después de que la fiscalía local presentara formalmente la acusación.

Su caso se enmarca en una serie de investigaciones recientes en sectores clave de la economía y la administración pública, donde las autoridades han intensificado el escrutinio sobre altos cargos.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

En los últimos años, se ha extendido a sectores como el financiero, el tabacalero, el energético, el deportivo o el farmacéutico.

Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE