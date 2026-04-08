CCAA del PP, menos Ceuta y Canarias, plantan a Rego en la sectorial que no se puede celebrar por falta de "quórum"

La conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este miércoles, no ha podido celebrarse por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias.

Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por haber sido convocada "de forma ilegal" y ha acusado al Gobierno de España de querer "prolongar" el reparto "forzoso de menores extranjeros no acompañados.

Según el orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al que ha tenido acceso Europa Press, estaba previsto que las comunidades recibiesen "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

Este real decreto es una actualización del decreto que ya se aprobó el año pasado, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial es meramente informativo.

El orden también incluía la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, así como el estado de implantación del modelo Barnahus en España y los próximos pasos a dar.