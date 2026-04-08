Carmen Borrego se harta y responde tajante a Edmundo Arrocet

Relajada después de disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa lejos de los platós, Carmen Borrego ha reaparecido en 'Vamos a ver' y se ha enfrentado a la entrevista de Edmundo Arrocet en '¡De Viernes!' en la que, además de presentar a su nueva novia, Mimi -que aseguró que no eran pareja, dejando al cómico a los 'pies de los caballos' por la sombra de un montaje para seguir ganando dinero- insistió en que María Teresa Campos se sentía muy sola y en que sus hijas no iban nunca a visitarla.

"Estoy harta, hartísima, quemadísima" ha confesado la tía de Alejandra Rubio. "Nosotras no hablamos de este señor, no se puede escuchar que no habla mal de mi madre hablando mal de sus hijas y sus nietos que es lo que más le importaba a mi madre. No se puede mentir más caballero, y no se puede jugar a confundir a la gente, porque dice que no íbamos a verla, pero cuando estaba con mi madre era una mujer sana, con su trabajo y con su vida" ha estallado, dejando claro que durante su relación con Edmundo ella trabajaba codo con codo con la presentadora y se veían varios días a la semana.

"Se ha portado muy mal con mi madre. A lo mejor el que no estaba era él" ha sentenciado, aconsejándole que "siga con su vida caballero" y se olvide de una vez de las Campos.

Además, Carmen se ha pronunciado sobre su reencuentro en directo con Paola Olmedo tras la expulsión de su exnuera de 'Supervivientes'. "Yo lo he dicho por activa y por pasiva, no quiero ningún problema con ella, es la madre de mi nieto. La voy a respetar. No tengo mala relación con ella y me encantaría que ella tuviera esa misma relación con mi hijo porque tienen un niño en común. Paola no está en mi vida pero la tengo que respetar porque es la madre de mi nieto" se ha sincerado, marcando distancias con la manicurista.

Tras el programa, la hermana de Terelu ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press lo cansada que está de Edmundo. "Que diga lo que quiera, de verdad. ¿No os aburrís de él? Porque yo estoy aburrida" ha exclamado implacable, desmarcándose así de la intención del ex de su madre de hacer una serie sobre su relación con Teresa, y de la entrevista de Erika von Berliner Espinosa de los Monteros en la revista Semana revelando que el chileno habría sido infiel a la presentadora y habría estado hasta con tres mujeres a la vez: "Me da exactamente igual" ha sentenciado Carmen.