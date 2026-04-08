Carlos Cuerpo se estrena hoy en el Congreso como vicepresidente para informar sobre los aranceles de Trump

El ministro de Economía, Comercio y Empresas y recién nombrado vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se estrenará este miércoles en el Congreso bajo este nuevo cargo, en una comparecencia para informar de la amenaza arancelaria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y los planes de relanzamiento comercial de España.

En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión de Economía de la Cámara Baja para informar sobre el plan de respuesta a los aranceles y de relanzamiento comercial que el Gobierno aprobó el año pasado vía decreto ley. El titular de Economía comparecerá por este asunto de forma obligatoria, pues el decreto dice que el ministro tiene que comparecer trimestralmente en la Cámara Baja para informar de la evolución del plan.

La comparecencia del ministro de Economía, que tendrá como telón de fondo las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo y el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, será la segunda intervención que realice como vicepresidente en las Cortes, pues ayer martes asistió a una sesión de control en el Senado en la que tuvo que responder a varias preguntas formuladas por la oposición.

CRÉDITOS Y AVALES POR MÁS DE 7.000 MILLONES

El decreto del que Cuerpo informará se aprobó hace casi un año, en concreto en mayo de 2025 y contemplaba una inyección de liquidez a las empresas de 7.720 millones de euros que se distribuían mediante avales y créditos principalmente.

En concreto, incluía una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas, otros 720 millones ligados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa y otros 2.000 millones a través del Cesce y el sistema 'Cari'.

Será la primera vez que el ministro comparezca en el Congreso con su nuevo cargo de vicepresidente primero tras haber sustituido a María Jesús Montero, que ha pasado a ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. La marcha de Montero también dejó vacante la dirección del Ministerio de Hacienda, que ha pasado a ocupar Arcadi España.