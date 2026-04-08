Bruselas propone rebautizar su agencia para el programa espacial como la Agencia Europea de Servicios Espaciales

La Comisión Europea ha propuesto cambiar el nombre de la actual Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) por el de Agencia Europa de Servicios Espaciales, además de otorgar más independencia a esta organización, que es responsable de la gestión de los sistemas de navegación por satélite Galileo y EGNOS, así como de la seguridad de la infraestructura espacial de la Unión.

El Ejecutivo comunitario ha sugerido para ello establecer un acta fundacional independiente para la EUSPA, una medida legislativa que modifique las partes pertinentes del Reglamento vigente del Programa Espacial de la Unión para reflejar la ampliación de sus responsabilidades operativas.

Según la nueva propuesta, el organismo contará con un acto fundacional independiente que no requerirá modificaciones en cada ciclo presupuestario de siete años de la UE y pasará a denominarse Agencia Europea de Servicios Espaciales, un cambio con el que se subraya su papel como proveedor de servicios y se evita su confusión con la Agencia Espacial Europea (ESA), que no forma parte de la Unión.

La EUSPA, que también desempeña un papel en la transformación de datos satelitales en servicios aplicables para ciudadanos y empresas, vería reforzada con este nuevo marco su capacidad como proveedor de servicios en el sector espacial global, abriendo la puerta a la asunción de nuevas responsabilidades en ámbitos relacionados con el espacio, siempre que disponga de los recursos necesarios.

La propuesta, que deberá ahora ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo, se enmarca en la estrategia comunitaria para fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea y consolidar su posición como actor competitivo en un entorno internacional cada vez más dinámico en materia espacial, en un momento en el que otros actores como Estados Unidos o China están incrementando sus esfuerzos en la carrera espacial.