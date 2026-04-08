Bruselas pide a Irán que abra Ormuz y a Israel que cese sus ataques en Líbano

Bruselas, 8 abr (EFE).- La Comisión Europea celebró este miércoles el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, pidió a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz y reclamó a Israel que "cese de inmediato" sus ataques en el Líbano.

Bruselas exige a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz, que no intente obtener armas nucleares y que ponga fin a su programa de misiles balísticos y a sus "actividades de desestabilización", incluidos los ataques híbridos en suelo europeo, según dijo en rueda de prensa el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar El Anouni.

"Hay una ventana de negociación que debe permanecer abierta", subrayó el portavoz comunitario.

Asimismo, la CE reclamó a Israel que ponga fin a sus operaciones en Líbano y que "respete plenamente la soberanía y la integridad territorial del país".

El portavoz también criticó las amenazas contra infraestructuras civiles críticas que ponen "en riesgo a millones de personas en Oriente Medio y más allá y pueden llevar a una peligrosa escalada", y llamó a Tel Aviv a respetar el Derecho internacional.

"Israel tiene derecho a defenderse en línea con el Derecho internacional", añadió El Anouni, quien calificó la respuesta israelí en Líbano como "excesivamente dura".

Insistió en que los Veintisiete, como ya ha dicho en reiteradas ocasiones la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, exigen el cese de las operaciones en el Líbano y subrayan "la importancia de la soberanía e integridad territorial" de ese país.

Israel atacó este miércoles el sur del Líbano, dejando varias víctimas mortales según medios libaneses, al tiempo que declaró aceptar la tregua entre Estados Unidos e Irán pero rechazó que el alto el fuego tenga efecto en el país vecino.

Estos bombardeos se producen después de que el Gobierno de Israel anunciara que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pero asegurase que no incluye el Líbano, pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó lo contrario.

La propuesta de diez puntos sobre la que Estados Unidos e Irán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y los aliados del país persa en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. EFE