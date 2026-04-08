Bilbao se prepara para Soundhood SON Estrella Galicia: la música vuelve a los barrios de la capital vasca este sábado

Bilbao se sumará este sábado 11 de abril a Soundhood SON Estrella Galicia, una iniciativa que transforma los barrios en escenarios y devuelve la música en directo a espacios cotidianos. El proyecto aterriza por primera vez en esta ciudad con una programación que combina artistas nacionales e internacionales con talento local emergente.

Tras su paso por ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, A Coruña o Granada, la terraza de El Perro Chico marcará el inicio con sesiones de DJs y acceso libre hasta completar aforo, creando el primer punto de encuentro para el público.

Por la tarde, la actividad se diversifica con propuestas que conectan música y entorno, cuyas últimas entradas están a la venta en la web de SON Estrella Galicia. Así, a las 18:00 horas, el espacio de reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de cuerda Maura Luthier acogerá el workshop '¿A qué suena tu cerveza?', una experiencia sensorial que explora los paralelismos entre la creación musical y la elaboración cervecera.

A la misma hora, la floristería Flores para Venus será escenario del directo de La 126, que presentará su nuevo trabajo con su característico pop rock enérgico y actitud desenfadada, como han detallado los impulsores de la iniciativa.

La ruta continuará en la galería-estudio de arte Desio Artspace con Aeronave Adolescente, proyecto que combina distorsión y emoción con una marcada estética DIY, antes de trasladarse al epicentro de la jornada, Bilborock, donde el foco estará puesto en la escena emergente de Bilbao.

Por sus locales de ensayo, de 19.00 a 20.15 horas, pasarán propuestas como Trendkill, con una energía contundente y actitud directa; Staff, proyecto que transita entre la intensidad y la experimentación; Suger Taldea, que aporta personalidad propia desde la escena local; y Valenska, banda que combina sensibilidad melódica y fuerza sonora. Todos ellos ofrecerán sets breves que servirán como escaparate del talento que está marcando el presente y futuro musical de la ciudad.

A partir de las 20:30 horas, la sala principal de Bilborock acogerá los conciertos de Toldos Verdes, con su universo melódico cargado de emoción; Big Special, dúo británico que canaliza la rabia en potentes himnos; y Sprints, una de las bandas más destacadas del garage punk actual, que pondrá el broche final a la jornada.

Con Soundhood, SON Estrella Galicia continúa impulsando una forma distinta de vivir la música, apostando por la cercanía, la comunidad y la conexión entre cultura, gastronomía y cerveza.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza de Hijos de Rivera. A lo largo de más de 17 años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente que ha extendido su actividad por todo el país y consolidado su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.