Banco Santander ejecuta el 53% de su programa de recompra de 5.000 millones

Banco Santander ha alcanzado el 53,8% de ejecución de su nuevo programa de recompra de acciones, de 5.030 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco arrancó este plan a principios de febrero, con el que pretende cumplir con su objetivo de realizar recompras de hasta 10.000 millones de euros con cargo a 2025 y 2026 y reducir su exceso de capital.

En su octava y novena semana, del 26 de marzo al 7 de abril, la entidad financiera ha comprado un total de 31,95 millones de acciones a un precio medio de 9,53 euros, para lo cual ha desembolsado unos 301,3 millones de euros. En total, ha readquirido cerca de 266 millones de acciones por unos 2.705 millones de euros.

El objetivo de este programa, que no puede extenderse más allá del 21 de julio, es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas. El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.326.455.826 acciones.

Asumiendo que el precio medio de compra de las acciones fuese de 10,60 euros, el número máximo que se adquiriría sería de aproximadamente 470 millones de títulos (aproximadamente el 3,20% del capital social del banco).

El importe de la recompra se divide en aproximadamente 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, y unos 3.200 millones de euros vinculados al exceso de capital por la venta del 49% de Santander Polonia.

Además, este nuevo programa forma parte del compromiso que adquirió el banco en 2025 de distribuir al menos 10.000 millones de euros con cargo a 2025 y 2026 y su exceso de capital mediante recompras de acciones.