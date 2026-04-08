Australia respalda el alto el fuego en Oriente Medio y pide una solución duradera

Sídney (Australia), 8 abr (EFE).- Australia expresó este miércoles su respaldo al alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de facilitar negociaciones que permitan una resolución duradera del conflicto en la región.

En un comunicado conjunto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, señalaron que Australia "da la bienvenida" a esta tregua temporal, tras haber insistido durante semanas en la necesidad de una desescalada inmediata y el fin de las hostilidades.

El Ejecutivo australiano advirtió de que la situación actual, marcada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los ataques contra infraestructuras civiles y energéticas, está provocando "perturbaciones sin precedentes" en el suministro energético global, con impacto directo en los precios del petróleo y los combustibles.

"Cuanto más se prolongue la guerra, mayores serán las consecuencias para la economía mundial y el coste humano", subrayaron los responsables australianos, que reiteraron su llamamiento a proteger a la población civil y a respetar el derecho internacional humanitario.

Australia también destacó su trabajo con socios internacionales para impulsar soluciones diplomáticas que permitan reabrir el estratégico paso marítimo, clave para el transporte de hidrocarburos, y garantizar el flujo de suministros esenciales, especialmente hacia las poblaciones más vulnerables.

El Gobierno de Camberra agradeció asimismo los esfuerzos de mediación de países como Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí, que han contribuido a avanzar hacia la reducción de tensiones.

El anuncio del alto el fuego se produce después de que Trump confirmara la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes, tras conversaciones con las autoridades paquistaníes.

Según explicó, la decisión está condicionada a que Teherán avance hacia la reapertura completa y segura del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que ambas partes han logrado progresos significativos en las negociaciones y que este periodo permitirá cerrar un acuerdo más amplio orientado a una paz duradera en Oriente Medio.

Australia manifestó su deseo de que el alto el fuego se respete plenamente y sirva como base para una solución definitiva al conflicto. EFE